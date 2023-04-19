أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 19 / 4 / 2023

تقدمت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الإنضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا.

أبوعبلة يتابع برنامج تأهيل أكرم وكريم فى الأهلى

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، إن أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبي الفريق يخوضان مرحلة جديدة من برنامج التأهيل بالنادي بعد عودتهما من قطر خلال الساعات الماضية.

هل يشارك محمد الشناوى فى السوبر حال إيقافه؟

يترقب العديد القرارات التى ستصدرها لجنة المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية فى العقوبة المتوقعة على محمد الشناوى حارس مرمي النادي الاهلي عقب طرده فى لقاء سموحة بالدورى بعد اعتدائه على لاعب الفريق السكندرى فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى.

الأشعة تحسم مصير "زيزو" من سوبر الأهلى والزمالك

تحسم الأشعة التي سيخضع لها أحمد سيد "زيزو" جناح فريق الزمالك موقفه من المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات، والتي يدخلها الفريق الأبيض بصفته حامل لقب الدورى، بينما يخوضها الأحمر كونه بطلاً لكأس مصر.