شكرا لقرائتكم خبر عن القلم الأحمر يدون أولى ملاحظات أوسوريو على لاعبى الزمالك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوّن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أولى ملاحظاته على لاعبى الأبيض، في مباراة المقاولون العرب وأقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وظهر الكولومبي أوسوريو في مباراة المقاولون العرب حاملاً قلمين باللون الأحمر والأزرق، حيث استعمل الأول لتدوين السلبيات والثانى للإيجابيات، من أجل التركيز عليهم ومحاولة حلها والاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

وكانت السلبية الأولى التي ظهرت على لاعبى الفريق الأبيض هى اللعب الفردى، حيث حذر منها المدرب وأكد لهم أن الجماعية هي أساس نجاح الفريق ومن يخالف تعليماته لن يكون له مكان في التشكيل،خلال الفترة المقبلة.

وطالب أوسوريو لاعبى الزمالك بالجماعية في الأداء وعدم الاستهتار أو التقصير، خصوصاً أن هذه المرحلة المقبلة لا تحتمل فقد مزيد من النقاط بعد احتلال الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 40 نقطة وبات موقفه مهدداً من المشاركة في دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

في سياق مختلف، أدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خوض المجموعة الأساسية لتدريبات تأهيلية واستشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد.