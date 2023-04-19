شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لثلاثى المصرى ومحاولات جادة للحاقهم بمباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثلاثي عصام ثروت، حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، وزميلاه إسلام عطية وعبد الرحيم دغموم مساء اليوم الأربعاء لاختبار طبي أخير، بواسطة الدكتور محمد عنان طبيب الفريق، وذلك للتأكد من مدى إمكانية خوضهم لمباراة الفريق أمام الإسماعيلي والمقرر إقامتها في التاسعة والربع مساء غد الخميس.

تأتى تلك الخطوة بعد إصابة الحارس عصام ثروت بكدمة قوية بالضلوع السفلى وعضلات ما بين الضلوع، وشكوى إسلام عطية من التهاب بعضلات البطن السفلى، فيما يعاني عبد الرحيم دغموم من التهاب شديد بالعصب الرئيسي للساق.

ويختتم اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بالنادي المصري بقيادة حسام حسن، استعداداته لمواجهة النادي الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين غداً الخميس ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

وكان النادي المصري خاض تجربة ودية خلال معسكره الذي أقيم على مدار الأيام الماضية ببورسعيد عقب التعادل سلبياً مع المقاولون في الجولة 25، حيث فاز المصري على شبابه بسباعية نظيفة.

وعقد حسام حسن جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة استعادة التركيز وروح الانتصارات، مهدداً المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعدما ارتفعت طموحات جماهير بورسعيد بتواجد الفريق فى مركز متقدم بالدورى.