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القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 19 / 4 / 2023، وشهدت القلعة البيضاء العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، عبد الله جمعة يؤدى تدريبات تأهيلية قبل العودة للمران الجماعى.
محمد صبحى يترقب تجديد عقده فى الزمالك
يترقب محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حسم ملف تجديد عقده داخل القلعة البيضاء خصوصاً أنه، ينتهى آخر الموسم المقبل، ويضع الحارس الدولى التجديد للفريق على رأس أولياته.