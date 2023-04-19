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القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 19 / 4 / 2023، وشهدت القلعة البيضاء العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، عبد الله جمعة يؤدى تدريبات تأهيلية قبل العودة للمران الجماعى.