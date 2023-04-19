شكرا لقرائتكم خبر الشباب ينهي عقد العابد بالتراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر» «وقعت إدارة نادي الشباب اتفاقية إنهاء عقد بالتراضي مع اللاعب نواف العابد، مقدمة شكرها على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنين له التوفيق في مسيرته المقبلة».
يشار إلى أن العابد أجرى عملية جراحية في الركبة تكللت بالنجاح في فبراير الماضي.
وتعرض نواف العابد إلى تمزق كامل بالرباط الجانبي للركبة، فضلا عن تمزق جزئي محتمل للرباط الصليبي للركبة.
وكان عقد العابد ينتهي في الصيف المقبل، بعدما انضم إلى الشباب في أكتوبر 2020 في صفقة انتقال حر، وشارك في 9 مباريات فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب ينهي عقد العابد بالتراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.