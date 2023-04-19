مانشستر سيتي يمنح هالاند عقدا طويل الأمد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إعلامي أن مانشستر سيتي يهدف لمنح المهاجم إيرلينج هالاند عقدا جديدا طويل الأمد بعد إلغاء الشرط الجزائي في عقده الحالي.

وذكرت بوابة «ذي أثلتيك» أمس أن هالاند، الذي انضم إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند، سجل 47 هدفا في 40 مباراة خاضها في كل المسابقات هذا الموسم، حيث ينافس مانشستر سيتي على التتويج بالثلاثية.

وذكرت بوابة «ذي أثلتيك» أن عقد هالاند الحالي ينتهي في 2027 ويتضمن 150 مليون جنيه إسترليني (186 مليون دولار) كشرط جزائي لعام 2024. ولكن هذا كان مرتبطا بمستقل المدرب جوسيب جوارديولا، الذي مدد تعاقده حتى 2025.

وكنتيجة لهذا، تم حذف البند ولكن وفقا للتقرير لم يتضح بعد ما إذا كان عقد هالاند يتضمن أي شروط جزائية أخرى من عدمه.

وذكرت بوابة «ذي أثلتيك» أن مانشستر سيتي يريد أن يمنحه عقدا جديدا لتأكيد بقائه مع النادي لفترة طويلة، وأنهم يعتقدون أنه جاهز للمفاوضات وعلى الأقل هذه المرة لا يخطط للرحيل للنادي الذي يحلم اللعب به وهو ريال مدريد.