مدرب تشيلسي يتوعد اللاعبين بعد الخروج من الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد، بعدم ترك أي شخص يفلت من العقاب، وذلك بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة صفر / 2 أمام ريال مدريد

وتعرض تشيلسي للهزيمة الرابعة على التوالي، حيث سجل رودريجو هدفين في مباراة الإياب ليقود الريال للفوز 4 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتعني أحدث خسارة لتشيلسي أن لامبارد أشرف على أسوأ سلسلة للفريق في كل المسابقات منذ ما يقرب من ثلاثة عقود وذلك عقب عودته كمدرب مؤقت.

وقال لشبكة «بي.تي. سبورت» «أنتم تلعبون لتشيلسي. كل مباراة تلعبونها يجب أن تقدموا كل ما لديكم. لن أترك أي لاعب يفلت من العقاب ويجب أن نظهر هذا. هذا المعيار لا يمكن أن نتجاهله».

وأردف «لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة. صنعنا فرصا، ولكن يجب أن تستغلها. لا يمكنك أن تثني على الأداء كثيرا، عندما تخسر في هذا المستوى». من جهته أكد الإيفواري ديديه دروجبا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، أنه لم يعد يتعرف على النادي منذ أن تولى إدارته المالك الجديد الأمريكي تود بويلي بعد رحيل المالك الروسي السابق رومان أبراموفيتش.

ولم يحقق تشيلسي الفوز في آخر سبع مباريات في كل البطولات، وخسر خمس مباريات وهو الآن يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وقال دروجبا في تصريحات لقناة «كانال بلس» «أعرف هذا الفريق بشكل جيد خلال فترة أبراموفيتش، لكن اليوم أراه يفتقد إلى أشياء، ومن الصعب علي أن أفهم الطريقة التي تخلى بها النادي عن بعض الأشخاص».

وأضاف «عليهم أن يعودوا لمبادئ وقيم هذا النادي، لم يعد بإمكاني التعرف على فريقي».