شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على حرس الحدود بهدف نظيف فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق البنك الأهلى في الفوز على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، سجله محمود سيد بالدقيقة 22 في المباراة التي تجمعهما، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل فريق البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة، فيما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة .

جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد السعدني.

الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد أيمن.

الوسط: مصطفى جمال – حامد خالد – وجيه عبد الحكيم.

الهجوم: غريب ياسر - فلانتين أودو – مصطفى زيكو.