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7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 19 / 4 / 2023 العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، فيوتشر يتعادل مع الطلائع سلبيا ويقلص الفارق مع الأهلي المتصدر لنقطة، وتقدم النادي الأهلي بمذكرة قانونية للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الإنضباط بحق النادي ولاعب الفريق محمود كهربا.

تقدمت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الإنضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا.

 

وقال الأهلى في بيان رسمي أمس الثلاثاء: "تلقت إدارة النادي مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا".

 

هل يشارك محمد الشناوى فى السوبر حال إيقافه؟

يترقب العديد القرارات التى ستصدرها لجنة المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية فى العقوبة المتوقعة على محمد الشناوى حارس مرمي النادي الاهلي عقب طرده فى لقاء سموحة بالدورى بعد اعتدائه على لاعب الفريق السكندرى فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى.

كشف مصدر مسئول أنه فى حالة صدور عقوبة بإيقاف الشناوى فستكون فى بطولة الدورى فقط و يشارك فى لقاء السوبر المصرى الذى يجمع الاهلى و لزمالك يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

 

الأشعة تحسم مصير "زيزو" من سوبر الأهلى والزمالك

 

تحسم الأشعة التي سيخضع لها أحمد سيد "زيزو" جناح  فريق الزمالك موقفه من المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلى المقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات، والتي يدخلها الفريق الأبيض بصفته حامل لقب الدورى، بينما يخوضها الأحمر كونه بطلاً لكأس مصر.

ويضع الجهاز الفني للزمالك مباراة السوبر على رأس أولوياتهم في الوقت الحالي لحاجتهم لتواجد "زيزو" في تلك المباراة المهمة، كونه أحد العناصر والركائز الأساسية التي يعول عليها، المدرب في تشكيلة الفريق الأبيض حيث أن مدة الغياب التي ستحدد بناءاً على الأشعة ستحسم مصير اللاعب بشكل نهائي، بعد إصابة التواء الكاحل التي تعرض لها في مباراة المقاولون.

 

فاركو يزيد أوجاع المحلة ويهزمه بثلاثة أهداف لهدف وحيد

حقق فاركو فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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