شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 19 - 4 - 2023 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأربعاء 19 - 4 - 2023 ثلاث مباريات في الدوري المصري، حيث خطف فريق طلائع الجيش نقطة ثمينة من نظيره فيوتشر، بعدما فرض عليه التعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصري لكرة القدم.

في مباراة ثانية، نجح فريق البنك الأهلى في الفوز على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، سجله محمود سيد بالدقيقة 22 في المباراة التي تجمعهما، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي اللقاء الثالث، حقق فاركو فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.