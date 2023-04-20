شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتصدر الأنجولى مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز، وذلك قبل استكمال مباريات الجولة السادسة والعشرين.
ويعتلى مابولولو صدارة ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا أحرزها خلال 23 مباراة شارك فيها مع فريقه فى مسابقة الدورى.
وجاء ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأربعاء كالتالي..
مابولولو الاتحاد السكندري 13
احمد الشيخ غزل المحلة 10
أحمد سيد زيزو الزمالك 9
رفيق كابو إنبي 8
رزقي حمرون فاركو 8
محمد شريف الأهلي 8
رمضان صبحي بيراميدز 7
فاجري لاكاي بيراميدز 7
أحمد ياسر ريان سيراميكا 7
جون أوكولي المقاولون 7
بنيامين بواتينج سموحة 6
سمير فكرى الداخلية 6
حسام حسن سموحة 6
محمد حمدي بيراميدز 6
كريم بامبو البنك الأهلي 6