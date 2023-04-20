شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتسلح بـ 22 لاعبا فى قائمة المصرى لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، عن قائمة الفريق البورسعيدي التي تستعد لمواجهة الإسماعيلي غدا الخميس بالدوري.

وجاءت قائمة المصري كالتالي: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة، عمرو موسى، كريم العراقي، عماد الدين بوبكر، عمرو سعداوي، حسين السيد، أحمد عماد، إسلام أبو سليمة، حسن علي، إلياس الجلاصي، إسلام عطية، محمد الفيومي، عبد الرحيم دغموم، إسلام المزين، زياد فرج، إيزي إيميكا، محمد جريندو، عبده يحيى، أنتوني أكبوتو، مروان حمدي.

وتأكد غياب زياد كمال وحسام جريشة ورجب عمران ثلاثي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة الفريق لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بفريق الإسماعيلي والمقرر إقامتها في التاسعة والربع مساء غدا الخميس على ستاد برج العرب .

وأكد الدكتور محمد عنان طبيب الفريق ، أن اللاعب زياد كمال ما زال يخضع لبرنامج تأهيلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية ، فيما أصيب اللاعب حسام جريشة بشد بوتر العضلة الضامة ، بينما أصيب اللاعب رجب عمران بشد في العضلة الأمامية يستوجب خضوعهما لبرنامج علاجي مكثف قبل انضمامهما للتدريبات الجماعية للفريق.

وكان النادي المصري خاض تجربة ودية خلال معسكره الذي أقيم على مدار الأيام الماضية ببورسعيد عقب التعادل سلبياً مع المقاولون في الجولة 25، حيث فاز المصري على شبابه بسباعية نظيفة.

وعقد حسام حسن جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة استعادة التركيز وروح الانتصارات، مهدداً المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعدما ارتفعت طموحات جماهير بورسعيد بتواجد الفريق فى مركز متقدم بالدورى.