شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبى يفوز على سموحة بهدف "اليو" السنغالى وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأولمبى، تحت قياده مديره الفنى سعيد عبد العزيز، الفوز على سموحة بهدف نظيف، أحرزه اليو السنغالى فى نهاية الشوط الأول من المباراة الودية التى أقيمت مساء الأربعاء، فى إطار استعدادات الفريقين للدورى.

ودفع أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة بعدد من اللاعبين الناشئين واللاعبين الذين لم يشاركوا فى لقاء الأهلى الأخير للوقوف على المستوى الفنى والبدنى للاعبين.

ونجح سعيد عبد العزيز فى غلق مفاتيح لعب سموحة، وقام بعدد من الهجمات السريعة المرتدة لينجح فى تحقيق فوز مستحق على سموحة.

وسقط سموحة أمام الأهلى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أحرز محمد شريف ومحمود كهربا هدفى الفريق الأحمر.

ومن جانبه أكد أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة أن الفريق يعانى من الكثير من النواقص فى مراكز الملعب وهو ما ظهر أمام الأهلى، فى المباراة التى انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين فى الدورى.