دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يقصي بايرن ميونخ ويضرب موعدا ناريا مع ريال مدريد في نصف النهائي.. وإنتر يتخطى بنفيكا ويواجه ميلان (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح مانشستر سيتي الإنجليزي في إقصاء بايرن ميونخ الألماني، من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا".

وبهذه النتيجة، يتأهل السيتي على حساب البايرن إلى نصف نهائي دوري الأبطال بمجموع المباراتين 4-1، بعدما تفوق في لقاء الذهاب على ملعب الاتحاد بثلاثية نظيفة.

ويضرب مانشستر سيتي موعدًا مع ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام 9 و16 مايو المقبل، في قمة جماهيرية مرتقبة.

بدأ بايرن ميونيخ المباراة بتشكيل مكون من:

يان سومر - جواو كانسيلو - بنجامين بافارد - ماتياس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - ليون جوريتسكا - ليروي ساني - جوشوا كيميتش - تشوبو موتينج - كينجسلي كومان - جمال موسيالا

فيما بدأ السيتي المباراة بالتشكيل التالي:

إيدرسون - ناثان آكي - جون ستونز - روبين دياز - مانويل أكانجي - إلكاي جندوجان - كيفين دي بروين - رودري - برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - جاك جريليش

تقدم السيتي عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 57، بعد هجمة مرتدة وتمريرة من كيفين دي بروين، وسقوط أوباميكانو، وتسديدة من المهاجم النرويجي في شباك يان سومر.

وأدرك بايرن ميونخ التعادل عن طريق جوشوا كيميتش من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

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انتر وبنفيكا

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، حسم فريق إنتر ميلان الإيطالي تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله أمام بنفيكا البرتغالي بثلاثية لمثلها، مساء الأربعاء.

واستقبل إنتر ميلان نظيره بنفيكا على ملعب "جوزيبي مياتزا" في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

تقدم الانتر مبكرا عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة 14 بعد تمريرة من لاوتارو مارتينيز.

وفي الدقيقة 38 نجح فريدريك أورسينس في إدراك التعادل لبنفيكا وذلك في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، أضاف لاوتار مارتينيز الهدف الثاني للانتر في الدقيقة 65.

ونجح خواكين كوريا في هز شباك بنفيكا بهدف ثالث في الدقيقة 78، ليتقدم إنتر ميلان بثلاثية لهدف.

وفي الدقيقة 86، سجل أنطونيو سيلفا هدفًا ثانيًا لصالح الفريق البرتغالي، لتصبح النتيجة 3-2 لصالح إنتر.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، تعادل بيتار موسى لبنفيكا بهدف ثالث، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3)، ليتأهل إنتر لنصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (5-3).

وتعد تلك المرة الأولى التي يتأهل فيها الإنتر لنصف النهائي منذ موسم 2009-2010.

ويضرب إنتر ميلان موعدًا مع جاره ومواطنه الإيطالي ميلان، في الدور نصف النهائي.

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