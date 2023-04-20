هل ما قام به يستوجب الترحيل؟.. عريضة إلى النيابة العامة السعودية ضد كريستيانو رونالدو بتهمة «الفعل الفاضح»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت نوف بنت أحمد، دكتورة القانون الدولي، عن تقدمها بعريضة للنيابة العامة السعودية، ضد ما وصفته بـ"الفعل الفاضح" من لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو ضد جماهير نادي الهلال.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر رونالدو، وهو يوجه "حركة مشينة" إلى جماهير الهلال، عقب خسارة فريقه النصر، بهدفين دون رد في المباراة المقدمة من الجولة 25 من الدوري السعودي أمس الثلاثاء.

وعبر حسابها بموقع "تويتر"، أعادت نوف بنت أحمد نشر الفيديو "المشين" لرونالدو، معلقة: "لست متابعة للشأن الرياضي، حتى ولو استفز جمهور الهلال رونالدو، لم يوفق في الرد عليهم".

وأضافت دكتورة القانون الدولي: "السلوك الصادر من رونالدو يعتبر جريمة، فعل فاضح علني وهي من الجرائم المستوجبة للتوقيف، والإبعاد (الترحيل) إذا وقعت من أجنبي، لذا سنتقدم بعريضة للنيابة العامة بهذا الشأن".

وناشدت نوف بنت أحمد لجنة الانضباط والأخلاق في السعودية، المساواة وتطبيق القانون على رونالدو كما تم تطبيقه على كيتا، في إشارة إلى واقعة الغيني الحسن كيتا لاعب الاتحاد السابق، الذي قام بتصرفات غير أخلاقية بيديه إلى جانب قيامه بالبصق تجاه مساعد الحكم الثاني خلال المباراة التي جمعت "العميد" بالشباب في موسم 2007-2008، وحينها تم طرد كيتا من الدوري السعودي ومنع الأندية من التعاقد معه.