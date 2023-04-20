ياسر رشاد - القاهرة - نظم مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش حفل ختام كبير للنسخة الأولى من أولمبياد الزهور الرمضانية في الصالة المغطاة بمدينة نصر.

وأقيمت أولمبياد الزهور الرمضانية خلال الفترة من 3 حتى 18 إبريل بفرعي النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 19 رياضة مختلفة بالنادي.

وأقيم الحفل بحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي، والمستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ علي عادل أمين الصندوق، ومحمد عبد السلام، والدكتورة نشوى النحاس حيث قام المجلس بتكريم جميع اللاعبين المشاركين، وتلى ذلك سهرة رمضانية مع المنشد أحمد العمري.

وشهدت النسخة الأولى من الأولمبياد الرمضانية رقما قياسياً في عدد المشاركين وصل إلى 2073 لاعباً في 19 رياضة مختلفة.

وخلال الأسابيع الماضية أقيمت منافسات أولمبياد الزهور الرمضانية في فرعي النادي بمدينة نصر والتجمع الخامس بمتابعة مستمرة من مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش ومنسقي الرياضة من أعضاء المجلس وهم: علي عادل ، أمين الصندوق، ومحمد مطيع وياسر حفني بتنظيم إدارة النشاط الرياضي التي يديرها أحمد الليثي

وشهدت النسخة الأولى من أولمبياد الزهور مشاركة قياسية حيث وصل عدد اللاعبين في ال 19 رياضة إلى 2073 لاعبًا في مختلف المراحل السنية وجاءت المشاركة كالتالي: كرة اليد (55 لاعبًا)، كرة

السلة (167 لاعبًا)، كرة الطائرة (175 لاعبًا)، كرة القدم (450 لاعبًا)، الكاراتيه (183 لاعبًا)، الجودو (88 لاعبًا)، التايكوندو (106 لاعبين )، الجمباز الفني (157 لاعبًا)، الجمباز الإيقاعي (50 لاعبًا)، السباحة (170 لاعبًا)، كرة الماء (18 لاعبًا)، السباحة التوقيعية (22 لاعبة)، الاسكواش (75 لاعبًا)، التنس الأرضي (106 لاعبين )، كرة السرعة (67 لاعبًا)، الريشة الطائرة (57 لاعبًا)، تنس الطاولة (28 لاعبًا)، ألعاب القوى (70 لاعبًا)، سباقات السرعة (29 لاعبًا).

وأعرب المستشار محمد الدمرداش عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من أولمبياد الزهور مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه الدورة نشر الرياضة بشكل أكبر وتشجيع أبناء النادي على ممارسة الرياضات المختلفة وليس التركيز على كرة القدم فقط من أجل توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وأيضًا تشجيع أولياء الأمور على ممارسة الرياضة رفقة أبنائهم .