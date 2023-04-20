ميدو يعلق على بنود مذكرة الأهلي اعتراضا على إيقاف كهربا

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على بنود مذكرة الأهلي اعتراضا على إيقاف نجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور إنه يلوم على لجنة الانضباط بسبب عدم البت في بعض شكاوى النادي الأهلي.

وأضاف نجم المنتخب السابق: "يجب على لجنة الانضباط الرد على الأهلي بشكل رسمي احتراما لمسئوليه وعدم الرد يتسبب في

زعل الطرف الأخر".

وتابع: "لجنة الانضباط لو كانت فحصت شكاوى الأهلي الماضية، كان ملف عقوبة كهربا لم يثير أية أزمات لدى مسئولي الأهلي.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كهربا 12 مباراة وغرامة مليون جنيه على خلفيه دعمه لهتافات الجمهور الخارجة عن السياق.