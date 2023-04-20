شكرا لقرائتكم خبر عن توت عنخ آمون يتوج بكأس مصر للكرة النسائية رسميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق توت عنخ آمون بطولة كأس مصر لكرة القدم النسائية بعد الفوز على مركز شباب الأميرية بنتيجة 2-1.
وسلم جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كأس البطولة لفريق توت عنخ آمون بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، واللواء محمد حلمي مشهور والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة.
وقرر اتحاد الكرة السماح لـ50 فردا بحضور مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية موسم 2022-2023 بين فريقى توت عنخ آمون ومركز شباب الأميرية. وطالب اتحاد الكرة الناديين طرفى المباراة النهائية بإرسال كشف يضم 25 ممثلا عن كل ناد حتى يتم اعتماده رسميا.
على صعيد متصل، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفنى، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.
وتسلم اتحاد الكرة مؤخرا خطابا من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.