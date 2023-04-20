توت عنخ آمون يتوج بكأس مصر للكرة النسائية رسميا

وقرر اتحاد الكرة السماح لـ50 فردا بحضور مباراة نه‍ائي كأس مصر للكرة النسائية موسم 2022-2023 بين فريقى توت عنخ آمون ومركز شباب الأميرية. وطالب اتحاد الكرة الناديين طرفى المباراة النهائية بإرسال كشف يضم 25 ممثلا عن كل ناد حتى يتم اعتماده رسميا.

على صعيد متصل، وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تحت قيادة محمد كمال المدير الفنى، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.