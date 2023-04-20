ناصر ماهر رجل مباراة فيوتشر وطلائع الجيش فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - حصد ناصر ماهر جائزة رجل مباراة فيوتشر وطلائع الجيش التي جمعت الفريقين اليوم وانتهت بالتعادل السلبي لحساب الجولة 26 من الدورى.

وخطف فريق طلائع الجيش نقطة ثمينة من نظيره فيوتشر، بعدما فرض عليه التعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصري لكرة القدم.

بهذه النتيجة يحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري، برصيد 49 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق 4 نقاط، وخاض فيوتشر 24 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 10 لقاءات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.