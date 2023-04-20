لإنهاء أزمة غرامة الزمالك.. محامي كهربا يكشف تفاصيل المفاوضات مع أفيس البرتغالي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات أزمة اللاعب مع نادي الزمالك وموعد تسديد الغرامة المالية المستحقة للأخير.

وقال عبد العزيز، في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع "القاهرة 24"،: تلقينا حيثيات قرار اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن كهربا ولازال لدينا حتى آخر مايو، واللاعب لديه حق الاستئناف عن طريق المحامي الدولي من تاريخ تلقي الحيثيات، وحال تقديم استئناف سيوقف تنفيذ الحكم الصادر مؤخرًا من الفيفا."

وأضاف محامي كهربا: "الاستئناف الصادر سيكون على القرار الصادر بمنحه 60 يومًا للتسديد، لأنه يريد الحصول على مدة أطول من أجل التسديد، ونادي الزمالك هو صاحب القرار الأول والأخير في قصة التقسيط، والفيفا لا يمكنه إجبار النادي."

وتابع: "اللاعب سيكون له نصف الغرامة عند ديبورتيفو أفيش البرتغالي في حال سددها كاملة، أتابع مع الجانب البرتغالي، ولم نصل لأي شيء يمكن الإعلان عنه لكن المفاوضات مستمرة معهم، وقد نصل لحل قريبا معهم، ونحاول الضغط عليهم لدفع نصف الغرامة من أجل إنهاء الأزمة."

وواصل عبدالعزيز: "لا أريد الجزم بأن كهربا يمتلك الفلوس بالكامل، وليس هناك قلق مطلقًا وأطمئن جماهير النادي الأهلي."

وعن وجود عروض رسمية من الخارج، قال المحامي أشرف عبدالعزيز: "أحب أن يكمل كهربا مسيرته مع النادي الأهلي، والحديث عن وصول العروض الخارجية يكون عن طريق النادي ووكيله أحمد يحيى، وأنا لا أتحدث في أي أمور تخص اللاعب وناديه."