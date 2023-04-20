قمة نارية منتظرة.. موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

تخطى مانشستر سيتي عقبة بايرن ميونخ الألماني، في الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدا ناريا مع ريال مدريد الإسباني في

مواجهة مرتقبة ومنتظرة في نصف نهائي البطولة.

وتعادل السيتي مع البايرن بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا"، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليتاهل رسميا إلى نصف نهائي البطولة القارية بمجموع المبارتين 4-1.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين السيتي والريال على ملعب سانتياجو برنابيو، على عكس نسخة العام الماضي.

وسيطمح بيب جوارديولا في الثأر من سيناريو الموسم الماضي، في حين أن ريال مدريد لا يملك سوى الفوز وبلوغ النهائي لإنقاذ موسمه بعد خسارة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium".

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي من خلال الاشتراك في تطبيق تود أو بخدمة "بي إن كونكت".

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

8 مباريات رسمية جمعت بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

أول مواجهة تعود إلى مجموعات نسخة 2012-2013، وفاز الريال بنتيجة 3-2 في اللحظات الأخيرة.

حقق النادي الملكي الفوز 4 مرات، مقابل 3 مرات للنادي الإنجليزي، وكان التعادل حلًا في مرة واحدة.