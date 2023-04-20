شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك ويتوج بطلا لكأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة السلة بنادى الأهلى ببطولة كأس مصر لكرة السلة رجال، بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 65/72 فى نهائي البطولة باللقاء الذى أقيم بصالة القناة بالإسماعيلية.

شهدت المباراة تألق فريق الزمالك وتقدمه فى أول 3 فترات، حيث انتهت الفترة الأولى 17/ 24، والفترة الثانية 33/39 والفترة الثالثة 47/48 بينما تغلب الأهلى فى الثوانى الأخيرة لينتهى اللقاء 72/65.

وجاء اللقب ليتوج الأهلى بالكأس الحادى عشر فى تاريخه.

وفيما يخص نهائي الدورى فتقرر إقامة مباريات الدور النهائى في الفترة من 10 إلى 16 مايو المقبل، بنظام best of 5، حيث يلتقى الأهلى نظيره الاتحاد على لقب دورى السوبر رجال، بينما يلتقى الزمالك مع سموحة على المركزين الثالث والرابع.

وصعد الأهلى والزمالك لنهائي الدورى بعد الفوز فى أول 3 مواجهات من مباريات best of 5 فتغلب الأهلى على الزمالك وفاز الاتحاد السكندري على سموحة.