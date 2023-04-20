شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتوج ببرونزية كأس السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق سلة الاتحاد السكندرى على نظيره الجزيرة بنتيجة 60/71، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليتوج الفريق بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتفوق الجزيرة فى فترات المباراة، حتى حسم المركز الثالث وتسلم الميداليات البرونزية.

وقام بتسليم الميداليات للاعبى الفريق مجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتوج فريق سلة الأهلي ببطولة الكأس بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 72/65 فى المباراة النهائية للمرة الحادية عشر فى تاريخه.