شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشهد ختام البطولات الرمضانية بمركزى شباب الصالحات وميت طريف ويفتتح عدد من ملاعب كرة القدم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خلال جولته بمحافظة الدقهلية، ملعب مُنجل بمركز شباب الصالحات بإدارة بني عبيد في محافظة الدقهلية، بالإضافة إلي حضور ختام الدورة الرمضانية بالمركز، بدعوة من النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، وبحضور قيادات الوزارة والمديرية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهد الدكتور أشرف صبحي، ختام البطولة الرمضانية بمركز شباب ميت طريف التابع لإدارة دكرنس والمباراة النهائية للدورة بين فريقي مركز شباب ميت طريف ومركز شباب حمادة، تخللها مباراة استعراضية بين فريقين من نجوم النادي الأهلي والنادى الزمالك، بمشاركة النجوم من الزمالك أحمد جعفر وإبراهيم صلاح، ومن الأهلى إبراهيم سعيد وأحمد أبو مسلم وهاني العجيزى، ومن التحكيم جمال الغندور وإبراهيم نور الدين.

كما قام الوزير رفقه الحضور والنائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح، بافتتاح ملعب لكرة القدم ووضع حجر الأساس لحمام سباحة النصف أوليمبي، وحفل توزيع الجوائز، بحضور لفيف من نجوم الرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية وفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدت اهتمامًا واضحًا بالشباب، حيث عملت على التأكيد على دورهم الريادى والرفعة من شأنهم والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صنع الحدث بشكل جاد وصادق.

وتحدث وزير الرياضة عن تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، ووضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر بما فيها مراكز الشباب، وذلك اتساقًا مع إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة فى مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين المواطنين.

واستطرد الوزير: " نعمل علي ملف تطوير مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات وتقديم الدعم لها وتوفير كل الخدمات خدمة للنشء والشباب والمواطنين في صدارة اهتمامات الدولة المصرية.

رافق الوزير خلال جولته بمركزي شباب الصالحات وميت طريف، للفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتورة مني عثمان وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، الدكتور علاء جاب الله مدير عام الإتصال السياسي بالوزارة، الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.