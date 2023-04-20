شكرا لقرائتكم خبر عن البلعوطى "موعود" بالحصول على فرصة فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى الفريق البترولى بمنحه الفرصة في أقرب وقت بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي لحساب رضا السيد،الذى نجح في تثبيت أقدامه مع الفريق.

وابتعد البلعوطى عن حماية عرين الفريق البترولى طوال الفترة الماضية التي بلغت 8 مباريات، حيث كانت أخر مشاركة للحارس أمام بيراميدز في فبراير الماضى بالجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى،وبعدها اقتحم بديله رضا السيد التشكيل الأساسى.

في سياق متصل يرفض مسئولو نادى إنبى التفريط في نجومه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألقهم اللافت للنظر وسحبهم البساط من تحت أقدام نجوم كبار وعلى رأسها التونسى رفيق كابو،وأمين أوفا الذان يقدمان مستوى مميز.

ويضع مسئولو نادى إنبى الحفاظ على قوام الفريق على رأس أولوياتهم في الفترة المقبلة حتى لا يتعرضوا لظروف صعبة،مثلما حدث في الموسم الماضى ونجاة الفريق البترولى من الهبوط إلى دورى القسم الثانى بصعوبة.

كما صرف مجلس إدارة نادى إنبى للاعبيه مكافأة الفوز على أسوان في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الفريق البترولى بثنائية نظيفة.

ووعد مجلس إدارة نادى إنبى لاعبيه، بمضاعفة المكافآت المالية حال استمرار الانتصارات في الفترة المقبلة وتقدم الفريق البترولى أكثر في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز خصوصاً أنه يحتل المركز التاسع برصيد 32 نقطة جمعهم من 9 انتصارات،و5 تعادلات.

ويحتل فريق إنبى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة جمعها من 25 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.