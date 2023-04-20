موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربى بدورى الأبطال والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، استعداداته لخوض مباراة الرجاء المغربى بعدما أغلق صفحة مباريات الدورى المصرى بنهاية مباراته مع سموحة التى أقيمت مساء الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى وفاز فيها المارد الأحمر بهدفين دون رد، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.

قرعة دورى أبطال أفريقيا جعلت فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

الأهلى حصل على موافقات الجهات الأمنية على حضور 52 ألف مشجع لمباراة الرجاء المغربى، المقرر لها السبت المقبل، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة السبت المقبل والعودة فى المغرب 29 أبريل الجارى، وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى فى نصف النهائي.

موعد مباراة الاهلى والرجاء المغربى بدورى الابطال الافريقى

يستعد الاهلى لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا فى حضور 52 ألف مشجع.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والرجاء المغربى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

السودانى محمود إسماعيل حكما لمباراة الأهلى والرجاء بدورى الأبطال

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، والتى ستجمع بين الفريقين فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعاون إسماعيل كل من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.

مشوار الاهلى فى دورى ابطال أفريقيا

تأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى فى ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته فى دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي.

مواجهات الأهلى المحتملة فى الأدوار الإقصائية

حال خوض الأهلى لنصف النهائى ستقام مباراة الذهاب خارج مصر والعودة فى القاهرة، وحال تأهل الأهلى للمباراة النهائية، فسيخوض مباراة الذهاب فى القاهرة والإياب خارج مصر.