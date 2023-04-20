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اليوم.. الأهلى أمام الزمالك فى فاصلة تحديد لقب دورى الطائرة للسيدات

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القاهرة - سامية سيد - يواجه  فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام الحادية عشر مساءً فى إطار فاصلة تحديد بطل الدورى للموسم المحلى 2022/2023.

 

تأنى هذه الفاصلة فى ظل فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى ثان جولات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023،

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 3/1 على صالة أكتوبر الدولية.

ويلتقي كل فريقين في مباراتين  بنظام البلاى أوف حيث  أقيمت  المباراة الأولى  الثلاثاء .

 

وقد تأهل الأهلي إلى الدور النهائي عقب الفوز على سبورتنج، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على وادي دجلة، وسيلتقي فريقين سبورتنج ووادي دجلة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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