جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تدخل بطولة دوري أبطال أوروبا في مرحلتها ما قبل الأخيرة، وتحديدًا الدور نصف النهائي، والذي سيشهد مواجهات من العيار الثقيل.

ستقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري بطال أوروبا 2023 يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 مايو 2023.

أما مباراتي الإياب، فسيكونا في الأسبوع التالي، يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 مايو 2023.

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وفي الأربع مباريات، ستكون التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، موعدًا لانطلاق اللقاءات.

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

كان ريال مدريد أول المتأهلين إلى نصف النهائي بعد تخطي عقبة تشيلسي بالفوز ذهابًا وإيابًا.

سيضرب النادي الإسباني موعدًا صعبًا أمام مانشستر سيتي للعام الثاني على التوالي، وعين كتيبة بيب غوارديولا على الانتقام.

على الكفة الأخرى، سيتواجد الديربي التاريخي لمدينة ميلانو، بين ميلان وإنتر.

تأهل أبطال الدوري الإيطالي إلى هذا الدور بعبور نابولي، أما إنتر فلم يجد صعوبة في الفوز على بنفيكا.

مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ميلان × إنتر - الثلاثاء 9 مايو 2023 (21:00 مصر، 22:00 السعودية)

ريال مدريد × مانشستر سيتي - الأربعاء 10 مايو 2023 (21:00 مصر، 22:00 السعودية)

مانشستر سيتي × ريال مدريد - الثلاثاء 16 مايو 2023 (21:00 مصر، 22:00 السعودية)

إنتر × ميلان - الأربعاء 17 مايو 2023 (21:00 مصر، 22:00 السعودية)



القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون منقولة فقط وحصريًا عبر قناة "بي إن سبورتس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ستتواجد جميع المباريات عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium" باللغة العربية، ويمكن متابعة المباراة بستوديو تحليلي وتعليق إنجليزي عبر قناة "beIN Sports HD English".

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 على ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.