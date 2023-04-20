شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يبدا فى تصحيح الأخطاء لتعديل مسار سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، لاستغلال الفترة المقبلة فى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق السكندرى فى الفترة الأخيرة من أجل إعادة الفريق لمساره الصحيح فى الدورى.

ويستغل أحمد سامى فترة الراحة من المباريات فى الفترة الحالية بسبب تأجيل مباراة غزل المحلة بسبب انشغال المحلة بمباراة كأس رابطة الأندية، فى تصحيح الأخطاء وتجهيز اللاعبين لمواجهة فيوتشر المقرر لها 4 مايو المقبل.

وتلقى فريق سموحة هزيمتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأمام الاهلى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما فى الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى.

وحرص أحمد سامى، على عقد عدة جلسات فردية مع بعض اللاعبين خلال تدريب الفريق السكندرى، من أجل إعادتهم للتألق، حيث اجتمع مع مصطفى سعد ميسى لاعب الفريق المعار من الأهلى، وأكد له أهمية المرحلة المقبلة للفريق ولابد من بذل الجهد من أجل الحفاظ على مكانه فى التشكيل الأساسى، فى ظل وفرة اللاعبين فى نفس مركز مثل زياد طارق ومحمد سعيد مكرونة والنيجيرى صديق أوجولا.

كما عقد أحمد سامى جلسة مع حسين فيصل وطلب منه العديد من الأمور الفنية التى يرغب فى تنفيذه الفترة المقبلة من أجل إعادة الفريق لسكة الانتصارات والتقدم فى ترتيب الدورى.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفا.