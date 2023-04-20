شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل الأستعداد للرجاء ..وكولر يشاهد ملخص للرجاء قبل مواجهة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش مساء اليوم ،الخميس، استعداداً لمباراة الرجاء المغربي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.

ويحضر ما يقرب من 52 ألف مُشجع مباراة الرجاء المغربي حصل بهم الأهلي على موافقة من الجهات الأمنية بحضور اللقاء المرتقب الذي يتطلع فيه المارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته في لقاء العودة المقرر له 29 أبريل الجاري في المغرب ، ويخوض الأهلي مران اليوم على ملعب التتش الذي يشهد مزيداً من التركيز والجدية في معسكر الفريق قبل لقاء السبت المرتقب.

ويشاهد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع لاعبي الفريق ملخص لأخر مباريات الرجاء في الدوري المغربي ودوري الأبطال من أجل التعرّف على نقاط القوة والضعف فيه قبل اللقاء المرتقب ، حيث طلب المدرب السويسري من محللي الأداء بالفريق تجهيز ملخص لأهم نقاط مفاتيح اللعب في المنافس المغربي القوي.