شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك اليوم فى نهائى كأس سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام الحادية عشر والنصف مساءً، فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك لنهائى كأس مصر لليد بعد الفوز على الطيران بنتيجة 27/23 فى نصف النهائى، بينما تأهل الأهلى على حساب سبورتنج بنتيجة 22/16 .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد جدول مباريات الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، والمقرر أن تنطلق 27 أبريل الجارى، وتستمر على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.

ويقام لقاء القمة بين الأهلى والزمالك يوم 27 من الشهر الجارى فى الجولة الأولى من انطلاق المسابقة ومعها لقاء سبورتنج والشمس فى نفس اليوم.

وفى الجولة الثانية يتنافس الزمالك مع سبورتنج والشمس مع الأهلى، وفى الختام الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.