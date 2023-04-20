شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطالب بالمشاركة في وضع أجندة البطولات المحلية للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى، من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المشاركة في وضع أجندة ومواعيد البطولات المحلية بداية من الموسم المقبل، حتى يتم التنسيق والترتيب لفترات التوقف التي تلزم المنتخبات الوطنية بوصفة خاصة المنتخب الأول.

وطالب فيتوريا من جمال علام وأحمد دياب التعرف على الجدول الزمنى لانطلاق مباريات الموسم المقبل ومواعيد انتهاء بطولات الدوري والكاس وكأس الرابطة للموسم الجاري، حتى يتمكن من تحديد التوقفات التي تلزمه وامكانيه خوض مباريات ودية فيها.

ويخطط فيتوريا لمواجهة منتخب عربي في يونيو استعدادا لمواجهة غينيا، في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم التي تحتضنها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ووضع المدرب البرتغالى ودية المنتخب أمام منتخب عربي قوي كخيار ثانى، حال لم تكتمل مفاوضات إحدى شركات التسويق مع اتحاد الكرة لاتمام ودية المكسيك المحتمل اقامتها في يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.