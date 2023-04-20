شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد فى ضيافة سيراميكا اليوم بحثا عن اقتحام المربع الذهبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاتحاد السكندرى فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، ضيفا على فريق سيراميكا على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تعادل سيراميكا سلبيا مع الداخلية فى نفس الجولة.

ويسعى التونسى معين الشعبانى المدير الفنى لفريق سيراميكا، إلى العودة لسكة الانتصارات مرة أخرى بعد التعادل فى آخر 5 مواجهات فى بطولة الدورى، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى وحصد نقاط المباراة الثلاثة للتقدم فى جدول الترتيب.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نتقطة من 24 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 11 مواجهة وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبو سيراميكا 27 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.

فى المقابل، طالب الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، اللاعبين بضرورة مواصلة الانتصارات خاصة بعد الفوز الكبير على سموحة فى المباراة السابقة، وحصد النقاط الثلاثة لاقتحام المربع الذهبى مرة أخرى ومصالحة جماهير الإسكندرية التى تدعم الفريق باستمرار.

يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى برصيد 39 نقطة، من 24 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 9 مباريات، ونجح لاعبو الاتحاد فى تسجيل 30 هدفا واستقبلت شباكه 28 هدفا.