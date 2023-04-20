شكرا لقرائتكم خبر عن ملف معارى الزمالك على طاولة "أوسوريو" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى مسئولو نادى الزمالك الكرة في ملعب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لحسم ملف المعارين في الموسم الجديد من العودة إلى صفوف الفريق الأبيض، أو تجديد إعارتهم مرة أخرى،حيث ترى الإدارة أن الأمر يعود برمته إلى المدرب الأجنبي لاتخاذ القرار النهائي فيه حسب رؤيته الفنية.

وعرض جهاز الكرة بنادى الزمالك مجموعة من الفيديوهات لـ أوسوريو تخص اللاعبين المعارين خارج القلعة البيضاء وهم محمود علاء مدافع الاتحاد السكندرى ويوسف أوباما مهاجم فريق الحزم السعودى وحمدى علاء لاعب البنك الأهلى، من أجل الاطلاع على مستواهم الفنى ومنحه الفرصة والوقت الكافى قبل حسم مصيرهم.

في سياق متصل منح مسئولو نادى الزمالك خوان كارلوس أوسوريو حرية حسم ملف تجديد عقود ثلاثى الفريق يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثى، خصوصاً أن عقودهم تنتهى بنهاية الموسم ويحق لهم التوقيع لأى نادى دون الرجوع للنادى الأبيض.

ويضع أوسوريو ثلاثى الفريق الأبيض تحت المنظار قبل منح الإدارة الضوء الأخضر لتجديد عقودهم، خصوصاً أن الكولومبي ما زال في فترة التعارف على اللاعبين،ولم يضع يده على الخطوط العريضة لنقاط قوة وضعف الفريق.

ويرغب ثلاثى فريق الزمالك في تجديد تعاقدهم والبقاء داخل النادى الأبيض، ولكنهم ينتظرون قرار المسئولين لفتح هذا الملف معهم خصوصاً أنهم يريدون حسم مصيرهم ومعرفة وجهتهم المقبلة،قبل انتهاء عقودهم بشكل رسمي.