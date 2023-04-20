تعرف على نجمك.. الكاستن مسعد نور مشواره وألقابه

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القاهرة - سامية سيد - "تعرف على نجمك".. سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم لرصد المعلومات والتاريخ عن أبرز نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب، سواء الفردية أو الجماعية.

اليوم فى سلسلة تعرف على نجمك هو مسعد نور لاعب المصرى البورسعيدى السابق

مسعد نور من مواليد 23 ابريل 1951، ويُعد مسعد نور أحد رموز النادى المصرى، فهو ثانى أفضل هدافى النادى البورسعيدى بتاريخه فى بطولة الدورى برصيد 87 هدفاً، وكان لقبه هو "الكاستن".

انضم للمنتخب المصرى فى عدد من المناسبات الدولية، أبرزها دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1975 في الجزائر، ودورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1979 فى يوغوسلافيا، وكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1980 في نيجيريا وهى البطولة التى حل فيها المنتخب المصرى فى المركز الرابع.

وبلغ عدد المباريات الدولية التي شارك فيها مسعد نور 22 مباراة أحرز خلالها 5 أهداف له منها 4 فى منتخب تنزانيا فى 3 مباريات مختلفة، الأمر الذى جعل الناقد الشهير نجيب المستكاوى يطلق عليه لقب "مسعد نور السلام"، فى إشارة إلى عاصمة تنزانيا السابقة دار السلام.

أطلقت الجماهير البورسعيدية لقب الكاستن علي مسعد نور وهو اسم لفاكهة أبو فروة ذات اللون البنى وكذلك كان مسعد نور أسمر البشرة، وهو ثانى أعلى هدافين النادى بتاريخه فى بطولة الدورى برصيد 87 هدفا، خلف فقط السيد الضظوى صاحب الـ89 هدفا، كما لعب على الصعيد الدولى مع منتخب مصر.