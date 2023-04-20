شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يصحح أخطاء لاعبى الطلائع بعد نقطة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف عماد النحاس، المدير الفنى لطلائع الجيش، على تصحيح أخطاء لاعبيه بحثاً عن استعادة الانتصارات لتصحيح مسار الفريق فى جدول الدورى بعد التعادل السلبى مع فيوتشر بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ولم يحقق طلائع الجيش الفوز فى آخر 18 مباراة بجميع المسابقات، سواء الدورى أو كأس الرابطة أو البطولة العربية.

ويستعد الطلائع لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء الأربعاء 26 أبريل الجارى على استاد جهاز الرياضة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 18 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33.

وعقد مسئولو طلائع الجيش اجتماعاً خلال الساعات الماضية استقروا خلاله على تجديد الثقة في عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة رغم تراجع في الدوري ومن قبلها وداع منافسات البطولة العربية من الدور التمهيدى، وكذلك وداع منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لصالح فيوتشر بركلات الترجيح.