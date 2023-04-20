شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الخميس، المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى فى دورى الأبطال الأفريقى، حيث يستأنف المارد الأحمر تدريباته على استاد التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس من التدريبات، وكان الفريق قد تدرب بدون راحة عقب مواجهة سموحة بالدورى على أن يدخل معسكر مغلق غداً الجمعة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى حضور 52 ألف مشجع.

طلب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الرجاء المغربى بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يسود التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

وطالب جهاز الأهلى لاعبيه بالتركيز فى تدريباتهم والابتعاد عن كل الجوانب التى تحيط بالمباراة، بعيداً عن أرض الملعب، مشدداً على صعوبة مواجهة بطل المغرب.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، والتى ستجمع بين الفريقين فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعاون إسماعيل كل من محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبد الرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.