شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخوض مرانه الأخير قبل إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، تدريباته فى شهر رمضان المبارك، حيث قرر شوقى غريب المدير الفنى للفريق منح اللاعبين إجازة فى أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد المقبل.

وقرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بعد الأداء الجيد الذى قدمه أمام الزمالك.

وتعادل المقاولون العرب أمام الزمالك بهدفين لكل فريق في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 26 للدورى، وأحرز هدفى المقاولون جون أوكلى فى الدقيقة 26 وفادى فريد فى الدقيقة 91 ليرفع المقاولون رصيده إلى 36 نقطة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة حرس الحدود فى الثانى من مايو المقبل ضمن منافسات مسابقة الدورى.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحى أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك، وتحلى اللاعبون بالروح والإصرار حتى اللحظات الأخيرة ليدرك التعادل فى الوقت القاتل، مشيرا إلى أن المقاولون بقيادة المدير الفنى الكبير شوقى غريب كان يسعى لتحقيق الفوز، لكن التعادل في نهاية المباراة نتيجة مرضية، وأوضح فتحي أن تدخلات شوقي غريب كانت مثمرة وأن فريقه كان أفضل في بعض فترات المباراة وظهر ندا قويا لفريق الزمالك المحترم.