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أبرز غيابات يوفنتوس عن مباراة سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلا على سبورتنج لشبونة مساء اليوم الخميس على ملعب خوسية الفالادي  في ربع نهائي  الدوري الأوروبي .

 

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قائمة يوفنتوس الرسمية لمباراة سبورتنج لشبونة

حراسة المرمى: تشيزيني - بنسوليو - بيرين.

الدفاع: دي تشيليو - بريمير - دانيلو - ساندرو - جاتي - بونوتشي - روجاني.

الوسط: لوكاتيلي - بوجبا - كوادرادو - كوستيتش - ميريتي - رابيو - باريديس - فاجيولي.

الهجوم: كييزا - فلاهوفيتش - ميليك - دي

ماريا - سولي.

 

وتشهد قائمة الفريق غياب  4 لاعبين عن فريق يوفنتوس مويس كين وصامويل إيلينج جونيور وإنزو بارينيتشيا وكايو جورج.

 

وتنطلق المباراة مساء اليوم  في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، 10 مساء بتوقيت المملكة العربية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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