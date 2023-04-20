أبرز غيابات يوفنتوس عن مباراة سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلا على سبورتنج لشبونة مساء اليوم الخميس على ملعب خوسية الفالادي في ربع نهائي الدوري الأوروبي .
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قائمة يوفنتوس الرسمية لمباراة سبورتنج لشبونة
حراسة المرمى: تشيزيني - بنسوليو - بيرين.
الدفاع: دي تشيليو - بريمير - دانيلو - ساندرو - جاتي - بونوتشي - روجاني.
الوسط: لوكاتيلي - بوجبا - كوادرادو - كوستيتش - ميريتي - رابيو - باريديس - فاجيولي.
الهجوم: كييزا - فلاهوفيتش - ميليك - ديماريا - سولي.
وتشهد قائمة الفريق غياب 4 لاعبين عن فريق يوفنتوس مويس كين وصامويل إيلينج جونيور وإنزو بارينيتشيا وكايو جورج.
وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .
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