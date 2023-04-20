الليلة.. سيدات الأهلي يواجهن الزمالك في نهائي كأس اليد

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس مع نظيره فريق الزمالك، في نهائي كأس مصر.

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وتقام المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفي، في الحادية عشرة والنصف مساء، ويسعى الأهلي للفوز بها والتتويج باللقب.

يعقد محمد عادل المدير الفني لفريق سيدات يد الأهلي، جلسة مع لاعبات الفريق قبل انطلاق

المباراة للتأكيد على بعض الجوانب الخططية والفنية استعدادا للقاء.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد تأهل الي نهائي كأس مصر بعد الفوز علي فريق سبورتنج 22-16 في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

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