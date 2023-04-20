الارشيف / اخبار الرياضه

مواجهة حاسمة بين سيدات الاهلي والزمالك في نهائي دوري الطائرة .. اليوم

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي مواجهة هامة اليوم الخميس حينما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك في المباراة التي تجمع بين الفريقين في ثالث لقاءات نهائي بطولة الدوري.

 

إقرأ أيضاً.. الليلة.. سيدات الأهلي يواجهن الزمالك في نهائي كأس اليد

 

تنطلق المباراة في الحادية عشرة مساء وتقام على صالة 6 أكتوبر، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها والتتويج باللقب.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد تغلب على الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 3-2، ليتم الاحتكام إلى مباراة فاصلة على لقب البطولة، بعد أن حقق الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة 3-1.

 

لمتابعة المزيد من الاخبار بقسم اضغط هنا 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا