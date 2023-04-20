ديبالا يقود تشكيل روما المتوقع أمام فينورد روتردام

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق روما نظيره فينورد روتردام مساء اليوم الخميس على ستاد الأوليمبيكو ضمن منافسات ربع نهائي الدوري الأوروبي .

تشكيل روما المتوقع أمام فينورد روتردام

من المقرر ان يستقر البرتغالي جوزيه مورينيو على هذا التشكيل المتوقع أمام فينورد روتردام ضمن منافسات الجولة ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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تشكيل روما المتوقع

في حراسة المرمى: باتريسيو.

في الدفاع: كارسدورب، مانشينى، إيبانيز، فينا

في الوسط: كريستانتى، فيرتو، زانيولو

في الهجوم: بيليجرينى، ديبالا، إبراهام.

موعد مباراة روما و فينورد روتردام في الدوري الأوروبي

تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .

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