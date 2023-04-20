الدوري الأوروبي.. قمة نارية بين سان جيلواز وليفركوزن الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق باير ليفركوزن الألماني مع نظيره رويال سان جيلواز البلجيكي، على ملعب "جوزيف ماريان"، مساء اليوم، في إياب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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وتعادل فريق ليفركوزن في لقاء الذهاب على ملعبه مع سان جيلواز بنتيجة هدف لكلا منهما، فيما يحتاج باير ليفركوزن إلى تحقيق الفوز من أجل حسم تأهله رسميا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، كما يدخل سان

جيلواز اللقاء متسلحا بعامل الأرض والجمهور من أجل التأهل لدور نصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة سان جيلواز وباير ليفركوزن في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، فيما تذاع عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

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