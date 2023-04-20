تشكيل سبورتنج لشبونة المتوقع أمام يوفنتوس بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر روبن أموريم المدير الفني لفريق لسبورتنج لشبونة ، على هذا التشكيل المتوقع الذي يخوض لقاء يوفنتوس على ملعب خوسية الفالادي ضمن منافسات ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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تشكيل سبورتنج لشبونة المتوقع أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: أدان

الدفاع: سانت جوست، كوتس، جونزالو إيناسيو

الوسط: ريكاردو إسجايو، بيدرو جونزالفيس، موريتا، سانتوس

في الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو، الشيرميتي، إدوارد.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام سبورتنج لشبونة

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جاتي، بريمر، دانيلو، كوادرادو.

خط الوسط: لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش.

في الهجوم: انخيل دي ماريا، أركاديو ميليك ، كييزا.

تبدأ المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11 مساء بتوقيت الإمارات .

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