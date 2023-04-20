شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك اليوم فى نهائى كأس سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين فريق السيدات بالنادى الأهلى أمام نظيره الزمالك مساء اليوم فى إطار نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

تقام مباراة الأهلى و الزمالك فى تمام الحادية عشر و النصف مساء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

تأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك لنهائى كأس مصر لليد بعد الفوز على الطيران بنتيجة 27/23 فى نصف النهائى، بينما تأهل الأهلى على حساب سبورتنج بنتيجة 22/16.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد جدول مباريات الدورة المجمعة لتحديد بطل دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، والمقرر أن تنطلق 27 أبريل الجارى، وتستمر على مدار 3 أيام متواصلة لحسم اللقب، حيث تأهل لهذه المرحلة أندية الأهلى والشمس وسبورتنج والزمالك.

ويقام لقاء القمة بين الأهلى والزمالك يوم 27 من الشهر الجارى فى الجولة الأولى من انطلاق المسابقة ومعها لقاء سبورتنج والشمس فى نفس اليوم.

وفى الجولة الثانية يتنافس الزمالك مع سبورتنج والشمس مع الأهلى، وفى الختام الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.