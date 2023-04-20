شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يمنح لاعبى الإسماعيلى إجازة أول وثانى أيام العيد من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، منح اللاعبين راحة أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك من التدريبات، على أن يعود الفريق للتدريبات الأحد المقبل استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وطالب حمزة الجمل اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز والثلاث نقاط اليوم أمام المصرى من أجل مواصلة الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، وإسعاد الجماهير في أيام عيد الفطر.

وأكد حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، أن مواجهة المصرى مهمة جدا بالنسبة للإسماعيلى، ونسعى بكل قوة لاستكمال ما حققناه والفوز سيكون هدفنا بكل تأكيد.

وأضاف حمزة الجمل: كل اللاعبين فى قمة تركيزهم من أجل إسعاد الجماهير قبل العيد، وجماهير الإسماعيلية قدمت ملحمة فى دعم الفريق ونسعى بكل قوة من أجل إسعادهم ورد الجميل لهم بعد الوقفة القوية مع الفريق وأشكر الإدارة على الدعم الذى يحدث للفريق.

وحافظ الإسماعيلى على سجله خاليا من الهزائم آخر 10 مباريات فى بطولة الدورى، بالإضافة إلى مباراة فى كأس الرابطة، حيث تعود آخر هزيمة للإسماعيلى إلى 13 يناير 2023 أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومنذ ذلك التوقيت لم يتذوق الفريق أى هزيمة خلال 10 مباريات متتالية.

ونجح الإسماعيلى بعد الهزيمة من المقاولون العرب فى الفوز بـ3 مواجهات بنتيجة 3/ 1 على كل من الداخلية وسموحة وإنبى وتعادل فى 7 مباريات، بالإضافة إلى التعادل مع غزل المحلة فى كأس الرابطة والتأهل بركلات الترجيح.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 23 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.