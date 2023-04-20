رئيس استاد القاهرة يكشف عن الجاهزية لاستضافة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عن مدى جاهزية الاستاد لمباراة الأهلي والرجاء المقبلة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الوهاب في تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة": استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة الأهلي والرجاء.

وقال: المباراة ستشهد حضور 52 ألف متفرج، واستاد القاهرة جاهز لاستضافة جماهير الأهلي ومشجعي الرجاء.

ويواجه الأهلي نظيره الرجاء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال.

يذكر أن بعثة الرجاء غادت المغرب متجهة إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الأهلي المرتقبة.