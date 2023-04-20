برنامج تأهيلي للاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وضع برنامج بدني تأهيلي خاص للاعبي الأبيض على هامش المران المسائي اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة والذي يأتي استعدادا لملاقاة سيراميكا كليوباترا المقبلة بالدوري أبريل الجاري .

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وشارك جميع اللاعبين في فقرة المران البدني التأهيلي تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق الأبيض ، لرفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين للظهور بشكل جيد خلال المنافسات المقبلة.

أدوات الجيمانيزيوم..

والحق الجهاز الفني بخطة التدريب تدريبات أدوات الجيمانيزيوم لتقوية العضلات ومعالجة الإرهاق البدني في إطار الاستعداد للقاء سيراميكا كليوباترا القادم.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الرئيسية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة 26 أبريل والمؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز المصري الممتاز.

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