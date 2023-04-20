برنامج تأهيلي خاص لشيكابالا ومنسي قبل مواجهة سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وضع برنامجا تأهيليا خاصا لكل من محمود عبد الرازق "شيكابالا"و ناصر منسي ثنائي الفريق.

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وجاء البرنامج التأهلي الخاص للثنائي شيكابالا وناصر منسي على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية متنوعة بشكل منفرد تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، ضمن برنامج موضوع لهما لعلاج الإرهاق البدني وتجهيزهما بالشكل الأمثل.

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقع فريق الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

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