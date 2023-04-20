بعد الإخطار الرسمي بعزل مرتضى منصور.. الزمالك يتأهب للإعلان عن قائم بأعمال الرئيس

ياسر رشاد - القاهرة - يتأهب مجلس إدارة نادي الزمالك للإعلان عن قائم بأعمال رئيس النادي ليدير شئون النادي الأبيض بعد إخطار المديرية الرسمي بتنفيذ قرار عزل مرتضى منصور واعتبار المنصب شاغرًا حتى أقرب جمعية عمومية.

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من المنتظر أن يعلن الزمالك خلال الساعات المقبلة عن الاسم الجديد الذي سيدير مهام الأبيض.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم الخميس قرارها التنفيذي رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تفيد الحكم الصادر الأحد الماضي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والمتعلق بالدعاوي أرقام ٧٠٤٥١، ٧٠٤٥٢، ٧٠٤٥٦، ٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ ق اعتبار مقعد رئيس نادى الزمالك شاغرًا حتي انتخاب رئيس جديد مع تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

بتنفيذه.

بناء عليه أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

قرارها النهائي التنفيذي والذي حمل رقم رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠٢٣ في هذا الصدد.

توجيه خطاب رسمي:

قامت المديرية بتوحيه خطاب رسمي إلى نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتنفيذ هذا الحكم على أن يتم تكليف مجلس الإدارة الحالي بتعيين قائمٍ بأعمال رئيس مجلس الإدارة حتى موعد عقد أقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب وذلك لاستكمال مدة مجلس الإدارة في دورته الحاليه المقرر لها من عام ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٥.

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